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استمرار نقل المكثفات من خزانات شركة سرت

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، أن عمليات نقل المكثفات الموجودة في خزانات شركة سرت ستستمر حتى إفراغها بالكامل، لضمان تدفق الغاز الذي تحتاجه محطات الكهرباء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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