استمرار نقل المكثفات من خزانات شركة سرت

أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، أن عمليات نقل المكثفات الموجودة في خزانات شركة سرت ستستمر حتى إفراغها بالكامل، لضمان تدفق الغاز الذي تحتاجه محطات الكهرباء.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
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