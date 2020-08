بعد محاولات طردهم من قبل مليشيات الوفاق.. المتظاهرون يصفونهم بـ “الطبالين والمستفيدين”

عادت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

للظهور مرة أخرى وسط المتظاهرين في الساحة الخضراء، حاملين لافتات لافتات مطبوعة ومنسقة

لما تسمي بعملية بركان الغضب .

وحاولت المليشيات طرد المحتجين ضد سوء المعيشة والفساد

من الساحة الخضراء .

بدورهم، رد المحتجون علي تلك المحاولات الاستفزازية بلافتات

ورقية عفوية وهتافات تصفهم بـ “الطبالين والمستفيدين”.

يأتى هذا فيما أفاد شهود عيان، بإطلاق نار على المتظاهرين

في الساحة الخضراء بطرابلس.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية، لليوم الخامس على التوالي

فى عدة مدن، على رأسها طرابلس والزاوية ومصراتة ضد تردي الأوضاع المعيشية والفساد،

في المقابل تسعى حكومة الوفاق لكبح جماح هذه الاحتجاجات من خلال محاولات تفريق

المتحجين بكل السبل المتاحة لديها .

وتسعى المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، إلى

قلب الموازين لصالحها والتسلق على مطالب حراك الشباب الليبي الحر، حيث خرجت وسط دهشة

المواطنين بطرابلس، إلى الساحة الخضراء ترفع لافتات ضد حفتر وتطالب بفتح حقول النفط

ومحاربة الفساد، في محاولة لتسييس مطالب الشباب الذي انتفض ضد الفساد وغلاء المعيشة

والمعاناة التي يعيشها الشعب الليبي.

ومن بين هؤلاء المتسلقين أحد زعماء مليشيات مسلاته التابع

لما يسمى “القوة المشتركة”، فرج شيتاو، وهو شقيق مراد شيتاو أحد عناصر مايسمى

” سرايا بنغازي ”.

وتحدى شيتاو المتظاهرين السلميين عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، من خلال تأكيده بأنه والمليشيات لن يتركوا الميدان لهم، قائلا

“نعم طالبنا ونطالب وسنطالب بإقالة ومحاسبة الفاسدين الذين جعلو من حكومة الوفاق

وسيلة للإرتزاق” حسب قوله.

وأضاف شيتاو أن مطالبه تقديم حفتر للجنائية الدولية، وإعادة

فتح النفط، زاعما انهم سيطالبون بتحسين وإيجاد حلول لمشكلة الكهرباء وليس فقط العدالة

ف طرح الأجمال، وتوفير السيولة والعمل على صرف منحة أرباب الأسر، وإيجاد حل لكافة النازحين

والمهجرين قسراً وعلى رأسهم مهجري درنة وبنغازي واجدابيا الذين حرمو من أبسط حقوقهم

.

هذا ويذكر أن سطوة المليشيات

على مؤسسات الدولة وما اقترفوه من جرائم في حق الشعب الليبي هي أحد أسباب الشرارة التي

اشتعلت خلال الفترة الماضية وتحولت إلى انتفاضة شعبية.

