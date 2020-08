أفاد شهود عيان، الثلاثاء، بإطلاق نار على المتظاهرين بالقرب من نقطة وزارة الداخلية بالسرايا الحمراء، مضيفين أنه تم إصابة أحد متظاهري الحراك الشعبي بالساحة الخضراء والمتظاهرون يحملون السراج وباشاغا المسؤولية.

