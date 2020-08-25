تحالف القوي الوطنية يحذر من «موجة جديدة من العنف في ليبيا» ويؤكد حق المواطنين في التظاهر

دعا تحالف القوى الوطنية، كل الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية والعمل على إنجاز السلام عبر الجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى حل سلمي بإرادة حقيقية للتغيير ينهي هذه الأزمة، كما حث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تسريع وتيرة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية للخروج من هذا المختنق الذي يمر به الوطن حتى لا نجد أنفسنا أمام موجة جديدة من العنف في ليبيا.

وأكد التحالف في بيان اليوم، الدعم الكامل لحق المواطنين في المطالبة بحقوقهم، مطالبا الحكومة بأن تستجيب إلى هذه المطالب وتشرع في تحويلها الى خطوات عملية يكون لها مردود ملموس على حياة المواطن الأساسية.

المتظاهرون يتوجهون من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

كما طالب بضرورة المحافظة على سلمية الاحتجاجات من قبل المتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة، معبرا عن إدانته كل أساليب العنف التي مورست ضد المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات شعبية عفوية للمطالبة بحقوقهم الحياتية اليومية التي يعانون من فقدانها، ويعتبر حق حمايتهم مكفول من قبل كل الأجهزة الشرطية والأمنية التي كان عليها أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين وحقهم في التظاهر، إضافة إلى مسؤوليتها عن معرفة مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم في أقرب وقت.

وتابع أن التظاهر والتعبير عن الرأي بكل حرية، حق أصيل من الحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في ليبيا، ولا يجوز لأي طرف أن يقوّض هذا الحق أو أن يعتدي على من يمارسه.

وتابع التحالف أنه انطلاقاً من أن هذا الحق هو مكتسب أصيل من مكتسبات التغيير في ليبيا، إضافة إلى كونه سمة بنيوية من سمات الدولة المدنية التي ننشدها، واستجابة إلى مطالب الشعب المشروعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا