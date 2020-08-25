السراج: أهمية كبيرة لتطوير القدرات العسكرية والأمنية

بالتزامن احتجاجات شعبية عمت شوارع وميادين طرابلس، استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء الثلاثاء، وفدا من مؤسسة “جونز” الأمريكية للاستشارات الأمنية والعسكرية.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، إن السراج أكد إيلاء حكومة الوفاق الوطني “أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات العسكرية والأمنية الليبية وفق أحدث المعايير الدولية، واستعرض جملة من التوجهات والإجراءات لتحقيق ذلك تشمل الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية مثل مؤسسة جونز الأمريكية”.

ووفق البيان، فقد “ناقش الاجتماع رؤية وتصوراً مشتركاً لبرامج بناء القدرات لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر ودحر تنظيمات الإرهاب والتطرف، كما بحث الاجتماع آليات التنسيق بين مؤسسة جونز والمؤسسات الأمنية والدفاعية الليبية”.

وحضر اللقاء عن الجانب الليبي مستشار السراج للأمن القومي، ووكيل وزارة الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورؤساء أركان القوات البرية والجوية والبحرية وحرس الحدود، وآمرو المناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز المخابرات وأعضاء لجنة الدراسة والتقييم.

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