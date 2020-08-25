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السراج: أهمية كبيرة لتطوير القدرات العسكرية والأمنية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بالتزامن احتجاجات شعبية عمت شوارع وميادين طرابلس، استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء الثلاثاء، وفدا من مؤسسة “جونز” الأمريكية للاستشارات الأمنية والعسكرية.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، إن السراج أكد إيلاء حكومة الوفاق الوطني “أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات العسكرية والأمنية الليبية وفق أحدث المعايير الدولية، واستعرض جملة من التوجهات والإجراءات لتحقيق ذلك تشمل الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية مثل مؤسسة جونز الأمريكية”.

ووفق البيان، فقد “ناقش الاجتماع رؤية وتصوراً مشتركاً لبرامج بناء القدرات لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر ودحر تنظيمات الإرهاب والتطرف، كما بحث الاجتماع آليات التنسيق بين مؤسسة جونز والمؤسسات الأمنية والدفاعية الليبية”.

وحضر اللقاء عن الجانب الليبي مستشار السراج للأمن القومي، ووكيل وزارة الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورؤساء أركان القوات البرية والجوية والبحرية وحرس الحدود، وآمرو المناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز المخابرات وأعضاء لجنة الدراسة والتقييم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • القوة التى تحمى الفساد وتقبض الثمن دولارات من النفايات الارهابية هى قوة سرطانية يجب القضاء عليها فهى لا تمثل الشعب فعندما خرجوا فى فبراير قالوا جيش معمر والان جيش اردوغان ونفايته من السوريين وجيش معمر ارحم لانهم ليبيون فى النهاية تركوا طرابلس دون قتال حرصا على سلامتها اما المرتزقة فلا يعيشون الا وسط الدمار والخراب

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