أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، أن تركيا قد أقرت بمقتل أحد جنودها في طرابلس.
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، أن تركيا قد أقرت بمقتل أحد جنودها في طرابلس.
The post عاجل// تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الله اكبر .. لا مكان للاحتلال البغيض الذى دخل من الشباك عن طريق الخونة لينهب ثروة الشعب ويحول 16 مليار دولار لدعم الليرة الحقيرة بينما الشعب الليبى فى اشد الحاجة لهذه الثروة لحل مشاكل الكهرباء والماء وعلى الاحتلال ان يرحل على رجليه قبل ان يرحل فى توابيت وتولو نساوين تركيا عليهم
. الله أكبر الله اكبر
والله أكبر فوق كيد المعتدي
الله للمظلوم خير مؤيد
أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
بلدي ونور الحق يسطع فى يدي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي
يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
بالحق سوف أرده وبمدفعي
فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله اكبر
الله فوق المعتدي
الله أكبر الله اكبر
قولوا معي الويل للمستعمر
والله فوق الغادر المتجبر
الله أكبر يا بلادي كبري
وخذي بناصية المغير ودمري
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي
Allah is the GREATEST where HELL will always ask, ” Are there more diseased Turks to FRY UP” wa hal men mazeeeeeeeed ya cowards and traitors
VIVA TRIPOLI and its BRAVE sons, daughters, fathers, and old but so brave mothers & grand mothers
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