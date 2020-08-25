المرصد السوري: قرار خروج المرتزقة السوريين من ليبيا بيد تركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن قضية عودة المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للقتال في ليبيا، إلى سوريا مرتبطة بقرار أنقرة أكثر من قرار تلك العناصر الإرهابية.

عبدالرحمن جدد ، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، السعودية، اليوم الثلاثاء، تأكيده على أن تركيا تواصل إلى الآن عملية تجنيد المرتزقة.

وأوضح، أن هناك دفعة جديدة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا بمنطقتي حلب وإدلب جرى نقلهم إلى معسكرات موجودة في تركيا للحصول على التدريب العسكري .

ولفت إلى أن المرصد لم يعلم حتى اللحظة وجهة هؤلاء المرتزقة، فيما إذا كانت الحكومة التركية ستواصل الزج بهم في ليبيا أم لا، مُنوهًا إلى أنه قبل عشرة أيام نقلت الاستخبارات التركية 120 مقاتلاً من عفرين إلى أراضيها ومنها إلى ليبيا .

وكانت إحصائيات سابقة للمرصد السوري، أفادت بأن عدد المرتزقة الذين وصلوا ليبيا، وصل إلى 17420 مرتزقاً من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد منهم نحو 6000 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد “الجهاديين” الذين وصلوا إلى ليبيا 10 آلاف.

وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، أعلنا الجمعة الماضية، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان اللذان باركته الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، والدول الداعمة لأطراف الصراع، الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24