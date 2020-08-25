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“فؤاد”: “فبراير” أصبحت مشكلة وأخرجت المشاكل التي كانت بعيدة عن الأنظار

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أقر محمد فؤاد، المحلل السياسي الموالي لحكومة الوفاق، بفشل “ثورة فبراير” وقدرتها على التغيير وفق قوله، مؤكداً أنها أصبحت مشكلة في حد ذاتها، وفق وصفه.

قال الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا على حسابه بفيسبوك اليوم الثلاثاء: “فبراير فشلت فى التغيير دون ادنى شك بغض النظر عن الاسباب، وفبراير اصبحت مشكلة فى حد ذاتها واخرجت كل مشاكل ليبيا التى كانت بعيدة عن الانظار” على حد قوله.

وواصل “فؤاد”: “مشروع الدستور الذى صاغته الهيئة يعكس كل تلك المشاكل ويعكس الخلافات وانعدام الرؤية بغض النظر عمن كتبه، لذا انا أؤمن بأن الاستعانة بذلك المشروع يعنى دسترة الازمات وتعميم فشل فبراير وخلافاتها على الدولة. هناك حلول افضل” على حد تعبيره.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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