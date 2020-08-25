وزير الحُكم المحلي بالحكومة الليبية يبحث سُبل تفعيل عمل شركة خدمات النظافة ببنغازي

بحث وزير الحُكم المحلي بالحكومة الليبية الدكتور عادل عوض الزائدي، الإثنين، سُبل تفعيل عمل شركة خدمات النظافة العامة ببنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر ديوان البلدية بالخصوص.

وضم الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، ورئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة العامة بنغازي عبدالسلام المسماري.

وذكر مكتب إعلام بلدية بنغازي، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل عمل الشركة واستئناف عملها في مجال النظافة العامة مع اتخاذ جُملة من الإجراءات التي من بينها تفعيل القرار الخاص بإحالة بعض العاملين إلى بقية القطاعات المُمولة من الخزانة العامة للدولة.

وخلص الاجتماع، إلى أن تكون بداية عمل الشركة المبدئية في مناطق المقزحة وقنفودة والطريق المُمتدة من قنفودة وحتى مصيف النخيل .

الجدير بالذكر أن شركة خدمات النظافة العامة ببنغازي بصدد صرف مُرتبات العاملين عن ستة أشهر خلال هذه الأيام، مع اتخاذ الإجراءات لصرف بقية الأشهر خلال الفترة القادمة.