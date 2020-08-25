إعادة انتخاب حمودة سيالة رئيس لـ«النواب» في طرابلس

انتخب أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس، اليوم الثلاثاء، هيئة رئاسة جديدة أسفرت عن فوز النائب حمودة سيالة بمنصب الرئيس ا

وقال الناطق باسم أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس إن جلسة اليوم التي أقيمت بمجمع القاعات في «ريكسوس» حضرها 68 نائبا وغاب عنها 13 نائبا.

وترشح لمنصب الرئاسي كل من حمودة سيالة وكمال البشير الجمل، وترشح لمنصب النائب الأول كل من جلال الشويهدي وعامر عمران، فيما ترشح لمنصب النائب الثاني فكان المرشح الوحيد محمد آدم لينو، وتنافس على مقعد المقرر كل من حسن الفرجاني سالم وسارة السويح، ولمنصب نائب المقرر فاطمة عبدالسلام الصويعي.

وأوضح الشرتاع أن النائب حمودة سيالة فاز بمنصب الرئيس في الدورة الرابعة بـ37 صوتا، وفاز النائب عامر عمران بمنصب النائب الأول بعد حصوله على 37 صوتا، فيما فاز النائب محمد آدم لينو بمنصب النائب الثاني بـ66 صوتا، وفاز النائب حسن الفرجاني سالم بمنصب المقرر بعد حصوله على 35 صوتا، وفاز النائبة فاطمة عبدالسلام الصويعي بعد حصولها على 64 صوتا.

أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس ينتخبون هيئة رئاسة جديدة

وكان سيالة فاز في الدورة الثالثة برئاسة مجلس النواب في طرابلس، خلفا للرئيس السابق الصادق الكحيلي، وهي العملية التي جرت في 20 فبراير الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا