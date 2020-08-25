مخاطر مواجهة عسكرية تركية يونانية ..لماذا يصعُب الاتفاق؟

حذرت ألمانيا من أن اليونان وتركيا تخاطران بالدخول في مواجهة عسكرية ما لم تتجها لإجراء حوار لحل نزاع بشأن مطالب متداخلة بالأحقية في موارد الطاقة في البحر المتوسط.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24
حذرت ألمانيا من أن اليونان وتركيا تخاطران بالدخول في مواجهة عسكرية ما لم تتجها لإجراء حوار لحل نزاع بشأن مطالب متداخلة بالأحقية في موارد الطاقة في البحر المتوسط.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24
ليست مواجهة تركية يونانية بل تركية اوربية محسومة مقدما لاوربا فالمجنون يصل لحافة الهاوية ثم يتراجع ولكن اذا نشبت الحرب فلن تبقى قطعة بحرية تركية تعمل فاليونان تسلمت عشر طائرات رافال تكفى للقضاء على الاسطول التركى فهى متطورة وراينا ضرباتها فى الوطية تقصف من مسافات بعيدة خارج انظمة الدفاع الجوى وبدقة عالية
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