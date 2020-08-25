مخاطر مواجهة عسكرية تركية يونانية ..لماذا يصعُب الاتفاق؟

حذرت ألمانيا من أن اليونان وتركيا تخاطران بالدخول في مواجهة عسكرية ما لم تتجها لإجراء حوار لحل نزاع بشأن مطالب متداخلة بالأحقية في موارد الطاقة في البحر المتوسط.

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