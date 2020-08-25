رئيس الحكومة الليبية يلتقي مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا

التقى رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوفمان، بحضور وزير الصحة سعد عقوب.
اللقاء تناول الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا، وعمل المنظمة مع السلطات الصحية المحلية للتصدي لهذه الجائحة ومنع انتشارها، حيث أكدت مديرة مكتب المنظمة على ضرورة تصعيد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع انتشار الوباء في البلاد، مع زيادة التوعية للمواطنين بخطورة هذا الفيروس وسرعة انتشاره وآليات منع تفشيه.
أضف تعليقـك