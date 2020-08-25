رئيس الحكومة الليبية يلتقي مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا

التقى رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوفمان، بحضور وزير الصحة سعد عقوب.

اللقاء تناول الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا، وعمل المنظمة مع السلطات الصحية المحلية للتصدي لهذه الجائحة ومنع انتشارها، حيث أكدت مديرة مكتب المنظمة على ضرورة تصعيد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع انتشار الوباء في البلاد، مع زيادة التوعية للمواطنين بخطورة هذا الفيروس وسرعة انتشاره وآليات منع تفشيه.

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