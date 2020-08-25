السعودية تدعو إلى بدء الحوار السياسي في ليبيا

ناقش مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

وعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وجدد المجلس، ترحيب المملكة بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، وتأكيدها على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم نابع من الداخل يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

وأكد المجلس، ضرورة إيجاد حل يمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.