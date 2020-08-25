مليشيا الصمود: السراج شخص كاذب ولا يصلح لقيادة بلدية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم إحميدة الجرو، الناطق باسم مليشيا الصمود التي يقودها صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، واصفا إياه بـ”شخص كاذب ولا يصلح لقيادة بلدية وليس بلد”.

كما وصف الجرو، في تدوينة له، خطاب السراج أمس، بالهزيل والمرتبك، وأن كل ماقاله كذب، مفندا بقوله “عندما تكلم على مشكلة الكهرباء وقال بسبب الحرب الذي أتلفت الأخضر واليابس، وكأن هنا يقول مشكلة الكهرباء فقط من يوم الرابع من أبريل من العام الماضي، ونحن نعلم المشكلة بدأت من يوم دخوله”.

وانتقد أيضا تحميل السراج مشكلة السيولة والسوق الموازي على المصرف المركزي، ليتهرب من مسؤوليته، كما سخر من حديثه عن دماء الشهداء والتضحيات، في حين أن التعيينات من طرفه تتم لأصدقائه ومقربيه، كما تجاهل الثناء على الدور القطري مثلما شكر تركيا، خوفا من الإمارتيين، بحسب تعبيره.

وتطرق الجرو، إلى حديث السراج عن استعداده لتنفيذ ما يتفق عليه مجلسي النواب والأعلى للدولة، وهو يعلم أنهما لن يتفقا، كما انتقد حديثه عن الفساد والفاسدين وأنه أبلغ النائب العام لاتخاذ إجراءات، في حين أنه لا يلتفت إلى قرارات الرقابة الإدارية.

وقال السراج، في خطابه بالأمس، إن الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراعات هو إعادة بناء السلطات من خلال الانتخابات التي دعا إلى إجرائها خلال شهر مارس المُقبل، مؤكدًا أنه لو تم التوصل لحل سياسي حتى قبل الانتخابات فإنه مستعد لتنفيذه بشكل عاجل، مُشددًا “لن نسمح بحدوث الفراغ ولا سقوط الشرعية”.

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