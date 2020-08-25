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مليشيا الصمود: السراج شخص كاذب ولا يصلح لقيادة بلدية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم إحميدة الجرو، الناطق باسم مليشيا الصمود التي يقودها صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، واصفا إياه بـ”شخص كاذب ولا يصلح لقيادة بلدية وليس بلد”. 

كما وصف الجرو، في تدوينة له، خطاب السراج أمس، بالهزيل والمرتبك، وأن كل ماقاله كذب، مفندا بقوله “عندما تكلم على مشكلة الكهرباء وقال بسبب الحرب الذي أتلفت الأخضر واليابس، وكأن هنا يقول مشكلة الكهرباء فقط من يوم الرابع من أبريل من العام الماضي، ونحن نعلم المشكلة بدأت من يوم دخوله”.

وانتقد أيضا تحميل السراج مشكلة السيولة والسوق الموازي على المصرف المركزي، ليتهرب من مسؤوليته، كما سخر من حديثه عن دماء الشهداء والتضحيات، في حين أن التعيينات من طرفه تتم لأصدقائه ومقربيه، كما تجاهل الثناء على الدور القطري مثلما شكر تركيا، خوفا من الإمارتيين، بحسب تعبيره.

وتطرق الجرو، إلى حديث السراج عن استعداده لتنفيذ ما يتفق عليه مجلسي النواب والأعلى للدولة، وهو يعلم أنهما لن يتفقا، كما انتقد حديثه عن الفساد والفاسدين وأنه أبلغ النائب العام لاتخاذ إجراءات، في حين أنه لا يلتفت إلى قرارات الرقابة الإدارية.

وقال السراج، في خطابه بالأمس، إن الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراعات هو إعادة بناء السلطات من خلال الانتخابات التي دعا إلى إجرائها خلال شهر مارس المُقبل، مؤكدًا أنه لو تم التوصل لحل سياسي حتى قبل الانتخابات فإنه مستعد لتنفيذه بشكل عاجل، مُشددًا “لن نسمح بحدوث الفراغ ولا سقوط الشرعية”.

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  • ليس لكم مكان يامجرمين فى دولة القانون فالشعب نزل الى الشارع واسقط كل المؤسسات الساقطة اصلا ويطلب تسليم السلطة للقضاء ليتولى الفترة الانقالية وترحيل المرتزقة والاحتلال وتكوين جيش وطنى خالى من اى مجرم بغرب ليبيا على ان يتم توحيد الجيش بعد ذلك شرقا وغربا بعد التخلص من الاخوان سبب كل الكوارث وراينا شعادة احد الموالين باوصاف قوية
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    رغم أن محمد القدوسى انحاز للإخوان ضد الدولة المصرية وظهر على شاشاتهم الممولة من أمير الدوحة تميم بن حمد، إلا أنه بعد هذه السنوات خرج لسب ويلعن فى قيادات الإخوان، واصفا إياهم بالموتى التى تغطى جثمانيهم بالذباب، كما وصف جماعة الإخوان الإرهابية بجماعة الذباب الإلكترونى.

    وقال “القدوسى” الهارب خارج البلاد، فى مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “جماعة الذباب الإلكترونى، الإخوان سابقا، ألا تعسا لقيادة ضيعت وطنا ودينا وشبابا وجماعة كانت تحمل خيرا كثيرا، متسائلا لماذا يكون بعضهم تافها وحقيرا؟ لأن العرق دساس، وهو من سلسال تفاهة وحقارة”.
    وواصل “القدوسى” هجومه على قيادات الإخوان، قائلا: “من علامات الموت أن يغطى الذباب الجسد، وهذه حال قيادة الإخوان، لم يبق منها إلا ذباب يطن” مضيفًا: “تذكروا أن قيادة الإخوان عملت غرف محادثة ومجموعات وكلفت بكتابة مقالات لتضليل الناس”.

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  • هل رايتم القنوات الخرفانية التى تتغنى بالدولة المدنية الوهمية تنقل حراك الشارع الليبى على الهواء ومطالب المواطنين اما انها تطمس الحقيقة لانها حقيرة

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  • رايتم بركان الغضب الشعبى الحقيقى يزلزل اركان الفساد

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