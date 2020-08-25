مركز سبها الطبي يعلن دفن 28 جثة مجهولة الهوية

أعلن مركز سبها الطبي، دفن 28 جثة مجهولة الهوية، الثلاثاء، كانت بثلاجة حفظ الموتى بالمركز، من قبل أفراد البحث الجنائي وبحضور النيابة العامة فرع سبها، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر .

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن دفن هذه الجثث مجهولة الهوية لأنها موجودة منذ فترة في ثلاجة حفظ الجثامين، مما سبب ازدحاما في الثلاجة، وبعدما تم التواصل بالجهات المعنية لدفن الجثث.

ولفت البيان إلى استكمال إجراءات الدفن من قبل النيابة العامة فرع سبها وقسم البحث الجنائي، فيما قام فريق الهلال الأحمر الليبي فرع سبها بدفنهم.

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