دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الاثنين،

حملات الاعتقالات التعسفية والعشوائية في مدن سرت واجدابيا وبنغازي من قبل الأجهزة

الأمنية، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

واعتبرت اللجنة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن هذه الاعتقالات بمثابة اعتداء على حرية

الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة الجهات المسؤولة

عن عمليات الاحتجاز و الاعتقال العشوائي بالكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا

.

كما طالبت الأجهزة الأمنية في شرق البلاد بالعمل على ضمان

حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لكافة الآراء والتوجهات السياسية.

The post الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً بالمنطقة الشرقية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24