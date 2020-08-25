تركيا تنعى رقيبا في الجيش قتل متأثرا بإصابته قبل أيام في معارك طرابلس

نشرت وزارة الدفاع التركية نعيا لأحد جنودها يدعى “بلال يالمز” وهو رقيب بالدفاع الجوي من مدينة كوزان بعد مقتله اليوم في طرابلس خلال ما قالت الوزارة إنها تأدية لمهامه قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيان باسم الوزير “خلوصي آكار” محاولا فيه نفي مقتله خلال المعارك التي دارت في ليبيا وبأنه توفي على إثر التهاب رئوي، إن يالمز “استشهد أثناء أداء مهمته في طرابلس” حيث تم نقله إلى المستشفى أثناء عمله، لكن لم يتم إنقاذه رغم كل التدخلات.

من جانبه نشر المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله ايشلر تدوينة على حسابه بتويتر نعيا للجندي المقتول، الأمر الذي يحرج بيان وزارة الدفاع حول سبب الوفاة.

يذكر أن تركيا تركيا تتعامل بسرية تامة مع الخسائر التي تلحقها في ليبيا تخوفا من ردود فعل داخلية تزيد من تراجع شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان.