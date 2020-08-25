النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة يُجري زيارة لمديرية أمن بنغازي ويلتقي مديرها العميد عادل عبد العزيز

بنغازي 25 أغسطس 2020 (وال)- أجرى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة صباح اليوم الثلاثاء، زيارة لمديرية أمن بنغازي والتقى بمديرها العميد عادل عبد العزيز عمر.

هذا وأثنى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على عمل وزارة الداخلية في تأمين الوطن والمواطن، مؤكدًا أن مديرية أمن بنغازي أحكمت الأمن في المدينة وجعلت المواطن يعيشه واقعًا.

وقال إن الرجل المسؤول يُبرز في وقت الشدائد، لافتًا إلى أن الظروف التي تشهدها البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي صعبة للغاية.

وأشار إلى أنه رغم انعدام الموارد؛ بما يُقلل الإنفاق على بنود الميزانية العامة، إلا أن القيادة الرشيدة للقطاع، بينت الانتشار الأمني والمجاهرة بالأمن واستعادة هيبة الدولة، مؤكدًا أن مدينة بنغازي لا يكاد شارع أو مفترق للطرق فيها يخلو من دورية أمنية.

وثمّن معالي نائب رئيس مجلس النواب، دعم المجهود الحربي للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن هيئة الشرطة والأجهزة الأمنية، أمنت ظهر القوات المسلحة وعاضدتها للوصول لحالة الأمان التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة الليبية.

بدوره، رحّب مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز عمر، بالزيارة التي أجراها معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مؤكدًا أنها تشكل دافعًا معنويًا لبذل المزيد من العطاء.

وأكد أن وزارة الداخلية ومديرية أمن بنغازي، عملتا بالمتاح، لكنهما أسستا أجهزة بالبناء المؤسساتي المهني المبني على الانضباطية والدقة في العمل.

وأوضح أن مديرية أمن بنغازي بفضل جهود كافة منتسبيها، لم يعد لديها الآن قضايا تقيد ضد مجهول، وأن قضايا الحرابة انتهت كليًا.

وأكد أن رجل الأمن استعاد هيبته في الشارع، وأن إنفاذ القانون وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، هو الأساس الذي تعمل به مديرية أمن بنغازي. (وال- بنغازي) ر ت

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