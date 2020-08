أفادت مصادر صحفية، الاثنين، بأن المتظاهرين ضد سوء

المعيشة والفساد وصلوا إلى منزل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز

السراج.

وفي وقت سابق، توجه المتظاهرون إلى مقر المجلس الرئاسي

بطريق السكة في طرابلس .

