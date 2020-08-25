القائد العام يستقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية وعدد من الوزراء والمسؤولين لبحث حلحلة الاختناقات اليومية التي تواجه المواطن

بنغازي 26 أغسطس 2020 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر بعد ظهر الثلاثاء، رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني وعدد من الوزراء والمسؤولين.

هذا وقد عقد بمقر القيادة العامة، اجتماعًا موسعًا، للنظر في الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن، وحلحلة الاختناقات اليومية التي تُواجهه.

وضم الاجتماع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير الوزارة السيد أمراجع غيث.

كما ضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس صندوق موازنة الأسعار السيد محمد البوعيشي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيار الكهربائي في أقل من 10 أيام، والعمل على تفعيل منظومة الفيزا كارت للقضاء على أزمة السيولة النقدية.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة النظر بشكل عاجل للبنية التحتية للمناطق والإسراع في معالجة مشاكلها، مع العمل على توفير الوقود للمناطق الجنوبية.

وأكد صندوق موازنة الأسعار على أن المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر. (وال – بنغازي) ر ت

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