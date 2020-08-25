وزير خارجية مالطا يحذر من تنامي التوترات في البحر المتوسط

حذر وزير خارجية مالطا من أن التوترات المتزايدة بين تركيا والدول الأوروبية بشأن الأراضي البحرية بشرق البحر المتوسط وموارد الطاقة تهدد بزعزعة استقرار المنطقة ككل.

وحث إيفاريست بارتولو على إجراء محادثات لتجنب تصعيد محتمل بعد أن شنت أنقرة حملة بحرية جديدة للبحث عن الغاز ، بينما ضغطت اليونان وقبرص على حلفاء الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

تسلط تعليقات بارتولو الضوء على المخاوف المتزايدة من أن البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يصبح منطقة نزاع بعد أن نشرت فرنسا سفنا حربية وطائرات مقاتلة وحذرت أثينا من أن خطر اندلاع عارض بين الدول المعنية آخذ في الارتفاع.

قال بارتولو لصحيفة فاينانشيال تايمز في مقابلة: “إذا كانوا على علاقة سيئة للغاية وكان هناك الكثير من العداء ، فسوف يمتد ذلك إلى بقية البحر المتوسط”. “من مصلحتنا أن نجد قدر الإمكان طرقًا لخفض التصعيد وإجراء حوار ، مهما كان الأمر صعبًا”.

وقال الوزير إنه أبلغ نظيره التركي ، مولود جاويش أوغلو ، في يوليو / تموز أن أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 كانت مثالاً جيدًا على حل يحفظ ماء الوجه لمواجهة خطيرة. وأضاف أن علاقة الاتحاد الأوروبي “الصعبة والمعقدة” مع تركيا تجاوزت خلافات الطاقة ويجب أن تأخذ في الاعتبار دور أنقرة الحاسم في كبح الهجرة إلى الكتلة.

قال بارتولو ، الذي تولى منصبه في الدولة الواقعة وسط البحر المتوسط هذا العام: “إذا ابتعدنا عن بعضنا البعض ، فلا أعتقد أنه سيكون تطورًا جيدًا – حتى بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

تسلط مخاوف مالطا الضوء على الاختلافات في الرأي بشأن تركيا داخل الاتحاد الأوروبي ، الذي لم يفرض حتى الآن سوى عقوبات رمزية إلى حد كبير على رحلات الطاقة التي تقوم بها أنقرة في المياه قبالة قبرص.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الكتلة الوضع في شرق البحر المتوسط في اجتماع غير رسمي في برلين هذا الأسبوع ، قبل محادثات بين قادة الكتلة في قمة في بروكسل في سبتمبر.

في حين أن مطالب اليونان وقبرص باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد أنقرة قد اجتذبت دعمًا متزايدًا من فرنسا ، فإن العديد من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي مترددة في تقويض العلاقة مع تركيا بشكل أكبر ، نظرًا لأهمية البلاد في سياسة الهجرة ومكافحة الإرهاب والتجارة.

سعى كل من جوزيف بوريل ، رئيس السياسة الخارجية للكتلة ، وألمانيا ، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، إلى تعميق الحوار مع حكومة أردوغان.

على النقيض من ذلك ، نشرت فرنسا حاملة طائرات هليكوبتر وفرقاطة ومقاتلتين من طراز رافال في شرق البحر المتوسط هذا الشهر.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن خطوة باريس مفيدة ، أجاب السيد بارتولو: “أعتقد أنه مهما كانت الخطوة التي نحتاج إلى اتخاذها فمن المهم ألا تؤدي إلى حلقة مفرغة. أنا أقدر كثيرا ما تفعله ألمانيا. أعتقد أن ألمانيا عامل استقرار كبير ، وسيط ، تتحدث إلى بلدان مختلفة ، وتحافظ على قناة اتصال مفتوحة. أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية للقيام بذلك “.

وأضاف أنه يأمل في أن يؤدي اكتشاف الغاز الكبير في البحر الأسود الذي أعلنت عنه تركيا الأسبوع الماضي إلى جعلها “أكثر هدوءًا واستراتيجية” بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط – حتى مع تعهد أردوغان بأن تسرع تركيا أنشطة التنقيب في المنطقة.

إن ديناميكيات نزاع شرق البحر المتوسط معقدة بسبب تداخل التحالفات الدولية. تركيا عضو في الناتو ولكنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، في حين أن مالطا وقبرص عضوان في الكتلة الأوروبية ولكن ليس التحالف العسكري. اليونان وفرنسا عضوان في كليهما.

وقال بارتولو إن التكهنات بأن تركيا تريد استخدام قاعدة جوية في مالطا للمساعدة في دعمها العسكري للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا التي تعصف بها الحرب الأهلية كانت “هراء”.

وقال “لم يكن هناك مثل هذا الطلب”. “نحن دولة صغيرة محايدة – إنها في دستورنا. ليس من مصلحتنا وأعتقد أنه ليس من مصلحة البحر الأبيض المتوسط استخدام مالطا ضد أي دولة مجاورة “.

بقلم – مايكل بيل لفايننشل تايمز