قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، الثلاثاء، إنّ المطالبة بأبسط الحقوق أمر مشروع و لا يحتاج إذنًا مسبقًا من أحد،مشيرًا إلى أنّ تنازل أصحاب القرار أمر حتمي وسيفرضه الناس على الجميع.

و أضاف الشحومي في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الشعب الليبي لم يتبق أمامه سوى التعبير السلمي عن استيائه من تدهور الأوضاع الاقتصادية و السياسية على أيدي الفاسدين والمجرمين، مشيرا إلى أن المحتجين تسلّقو جدران وبوابات مقرّ مجلس الوزراء و المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لتوصيل شكواه و البحث عن حقوقه.

The post الشحومي: الحراك السلمي سيرغم المسؤولين على الإستجابة في النهاية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24