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الشحومي: الحراك السلمي سيرغم المسؤولين على الإستجابة في النهاية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، الثلاثاء، إنّ المطالبة بأبسط الحقوق أمر مشروع و لا يحتاج إذنًا مسبقًا من أحد،مشيرًا إلى أنّ تنازل أصحاب القرار أمر حتمي وسيفرضه الناس على الجميع.

و أضاف الشحومي في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الشعب الليبي لم يتبق أمامه سوى التعبير السلمي عن استيائه من تدهور الأوضاع الاقتصادية و السياسية على أيدي الفاسدين والمجرمين، مشيرا إلى أن المحتجين تسلّقو جدران وبوابات مقرّ مجلس الوزراء و المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لتوصيل شكواه و البحث عن حقوقه.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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