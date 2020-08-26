السعودية تجدد ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، بعد أيام من بيانين منفصلين للمجلس الرئاسي والبرلمان الليبي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، “استعرض جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن بعض الملفات المحلية”.

وجددت المملكة ترحيبها “بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، وتأكيدها على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم نابع من الداخل يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.”