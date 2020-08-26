“سبها الطبي”: دفن 28 جثة مجهولة الهوية

أعلن مركز سبها الطبي -الثلاثاء- عن دفن “28” جثه مجهولة الهوية كانت موجودة منذ فترة داخل ثلاجة حفظ جثامين الموتى في مركز سبها الطبي ، من قبل أفراد البحث الجنائي وبحضور النيابة العامة فرع سبها، وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، فرع سبها .

وأضاف المركز في منشور له بصفحته الرسمية على “فيس بوك” أن الجثامين سببت إزدحاماً في الثلاجة ، فتم التواصل بالجهات المعنية لدفن الجثث، بعد استكمال إجراءات الدفن من قبل النيابة العامة فرع سبها وقسم البحث الجنائي لنقلها وقام فريق الهلال الاحمر الليبي فرع سبها بعملية الدفن، دون أن يشير مكتب الإعلام بالمركز فيما إذا تم التأكد من هويات الجثامين أو الاحتفاظ بأي عينات للبحث عنها مستقبلا .

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