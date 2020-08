المخابرات التركية في طرابلس تسعى للسيطرة على انتفاضة الشباب و تمييع مطالبه

أكد ت مصادر أمنية أن شعبة المخابرات التركية الموجودة في طرابلس ، طالبت بالسيطرة على الحراك الشعبي وقيادته من خلال عناصر تندس بين صفوف الشباب .

وكشفت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، أن الشعبة عقدت إجتماعًا الثلاثاء في قاعدة معيتيقة تلاه آخر في قاعدة ابوستة مع قيادات ليبية لمجموعات مسلحة ، وشددت على ضرورة اختراق صفوف المحتجين و السيطرة على تحركاتهم و مطالبهم، مشيرة إلى أن المخابرات التركية ، منزعجة جدًا من شعارات المواطنين وهتافاتهم ضد سيطرة انقرة على قرارت حكومة الوفاق والاستيلاء على ثروات ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات التركية تقضي بالتقليل من الهتافات والشعارات المنددة بالسراج والمرتزقة السوريين وتردي المعيشة وإعلاء شعارات أخرى منها المطالبة باعادة فتح النفط فورًا وعودة الإيراد إلى الصديق الكبير بدل أن تذهب لحساب مستقل برقابة دولية.

كما كشفت ذات المصادر إلى أن الشعبة وجهت أيضًا بأن ترفع العناصر الموجهة لاختراق الحراك شعارات وبكثافة ضد قوى إقليمية و عربية وإخفات أي شعارات او هتافات ضد تركيا والمرتزقة السوريين.

