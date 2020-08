اتفاق جديد على توزيع المناصب في ليبيا ينهى دور حفتر والسراج

تشهد المملكة المغربية مشاورات بين وفد من مايسمى بمجلس الدولة،

ووفد من مجلس النواب، للاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، فضلا

عن تشكيل حكومة جديدة تكون المحاصصة فيها حسب ” الأقاليم الثلاث”.

وأوضح مصدر بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق على أن يتولى

عقيلة صالح المجلس الرئاسي بدلاً من السراج، ويستبدل “حفتر” بعبد الرزاق

الناظوري، مع بقاء مايسمى بمجلس الدولة كما هو، والنواب كممثلين شرعيين وحيدين في ليبيا،

مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على فترة انتقالية طويلة .

يأتى هذا فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية لليوم الخامس

على التوالي، ضد تردي الأوضاع المعيشية والفساد والأزمات المتكررة فى عدة مدن، على

رأسها طرابلس .

