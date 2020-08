مليشيا الطرابلسي تختطف المواطن عبدالمجيد سالم سليمان وتنقله إلى جهة غير معلومة

أكد

شهود عيان، أمس الثلاثاء، اختطاف المواطن عبدالمجيد سالم سليمان من أمام مصرف الساحل

والصحراء بمنطقة غوط الشعال على يد سيف النعاس وأحمد وراكينه التابعين لمليشيا الأمن

المركزي المتمركزة بقرية المغرب العربي (الريقاته) التي يترأسها عماد الطرابلسي دون

معرفة أسباب الخطف حتى الآن .

وتتبع

مليشيا المدعو عماد الطرابلسي المنطقة العسكرية الغربية، وهم نفس المليشيا التي قامت

بخطف اللواء عبدالحكيم المشاط رئيس جهاز الشرطة العسكرية الذي خطف قبل سنه ونصف وبدون

محاكمة، لتظهر هذه الممارسات حجم الفساد والإنفلات الأمني الذى تعانى منه البلاد

منذ 2011، وتكشف حقيقة الدولة المدينة التي يتشدق بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

وبقية العصابة، والتى تحولت إلى غابة لا قوانين بها و لاعدل .

ووجه أهل عبدالمجيد سالم سليمان نداء لمنظمات حقوق

الانسان للتدخل للإفراج عنه ومعرفه مكان احتجازه

وتقديمه للعداله اذا كان مذنباً .

