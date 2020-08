‏ مركز العزل بالكفرة يستقبل حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة،

الأربعاء، استقبال ‏حالة جديدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، في منشور لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”،

أن مركز العزل بالمعهد الصحي استقبل حالة جديدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مبينا

أن الحالة تعاني من بعض أعراض المرض .

وأضافت أنه تم أخذ

عينة من الحالة وثبتت ايجابيتها بعد فحصها عن طريق الإختبار السريع، مشيرة إلى إنتظار

ظهور نتيجة المسحة الأنفية PCR للتأكد من

الإصابة بالفيروس .

