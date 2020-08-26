للسيطرة على الاحتجاجات.. المخابرات التركية تحاول اختراق المتظاهرين في طرابلس

طرابلس-العنوان

أكدت مصادر مطلعة من العاصمة طرابلس، أن المخابرات التركية وجّهت باختراق الحراك الشعبي ضد حكومة الوفاق عبر عناصر موالية لها تبث خطابات مؤيدة لأنقرة، سعياً للسيطرة على التحرك الشعبي العفوي، وتوجيهه.

وكشفت المصادر التي فضلت حجب هويتها أن المخابرات التركية عقدت صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا في قاعدة معيتيقة، وآخر في قاعدة بوستة في طرابلس، مع قيادات في مجموعات الوفاق مسلحة، أوعزت لها بالتشجيع على الاندساس في الحراك الشعبي وتحوير مساره، وحرفه عن المطالب والشعارات التي رفعها المتظاهرون منذ الأحد الماضي، ضد الفساد، والاحتلال التركي، وجلب المرتزقة وسيطرة الميليشيات.

وأضاف مصدر أمني رفيع، أن المخابرات التركية منزعجة من الشعارات والهتافات ضدها، وضد استيلائها على ثروات ليبيا، وضد دفع الملايين للمرتزقة السوريين الموالين لها.

وأشار المصدر إلى أن التوجيهات التركية تطالب بالسيطرة على المتظاهرين بتوجيههم إلى شعارات أقل معارضة، والتركيز على أخرى، مؤيدة لحكومة الوفاق أو قريبة منها، كالمطالبة بإعادة فتح موانئ النفط فوراً.

كما كشفت ذات المصادر مطالبة المخابرات التركية، برفع الشعارات المناهضة لمصر، والجيش، والمؤيدة للوفاق.