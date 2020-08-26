خارجية النواب والصحة العالمية يبحثان مشكلة دخول الأدوية إلى ليبيا

بنغازي-العنوان

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا اليزابيث هوفمان مشكلة دخول الأدوية والأدوات الطبية التي توردها المنظمة إلى ليبيا.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب أشادت هوفمان خلال اللقاء الذي عقد بمدينة بنغازي بالدور الذي تقوم به لجنة الشؤون الخارجية والجهات الصحية المختصة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وجدد العقوري التأكيد على استعداد اللجنة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتسهيل عملها وخاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها النظام الصحي الليبي تحديات كبيرة.