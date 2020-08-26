لبحث احتياجات المواطن وحلحلة المُختنقات اليومية.. القائد يعقد اجتماعا موسعا مع الحكومة الليبية

بنغازي-العنوان

عقد القائد العام للقوات المُسلحة المُشير، خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، ووزراء الحكومة؛ وذلك للنظر والتباحث في الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن وحلحلة المُختنقات الضرورية واليومية.

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة، تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقرّ القيادة العامة التأكيد على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

كما بحث الاجتماع حلحلة أزمة السيولة من خلال العمل على تفعيل منظومة الفيزا كرت، كما الدعوة إلى النظر بشكلٍ عاجل للبنية التحتية للمناطق والإسراع في معالجة مشاكلها.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على توفير الوقود لبعض مناطق الجنوب والتي بها نقص في الوقود، وكذلك التأكيد على أن الاحتياط الاستراتيجي للسلع التموينية متوفر لمدةٍ لا تقلّ عن ستة أشهر.

وحضر الاجتماع المستشار إبراهيم بوشناف وزير الداخلية، ووزير المالية امراجع غيث، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري.

كما حضر الاجتماع رئيس صندوق موازنة الأسعار محمد البوعيشي، ومدير شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، ورئيس الهيأة العامة للكهرباء فخري المسماري .