عقب توجيه المخابرات التركية باختراق الحراك الشعبي.. المتظاهرين يتوجهون نحو ميدان الجزائر

طرابلس-العنوان

اتجهت المظاهرات في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، إلى ميدان الجزائر بعد منهم من الوصول إلى ميدان الشهداء؛ وذلك عقب ما شهده الميدان من انتشار لمسلحي الوفاق.

يأتي هذا التطور عقب معلومات حول توجيهها من المخابرات التركية باختراق الحراك الشعبي ضد حكومة الوفاق عبر عناصر موالية لها تبث خطابات مؤيدة لأنقرة، سعياً للسيطرة على التحرك الشعبي العفوي، وتوجيهه.

وانتشر مسلحي الوفاق في ميدان الشهداء رافعين شعارات سياسية بعيدة كل البعد عن مطالب المواطنين المتظاهرين في طرابلس ورفعهم لشعارات مناهضة لحكومة الوفاق وتفشي الفساد في أجهزتها.

وبدأت قنوات إعلامية تابعة لحكومة الوفاق في بث مباشر من ميدان الشهداء بعيد السيطرة عليه من عناصر محسوبة على مسلحي الوفاق وطرد المتظاهرين السلميين منه.

وكانت قد كشفت المصادر التي فضلت حجب هويتها أن المخابرات التركية عقدت صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا في قاعدة معيتيقة، وآخر في قاعدة بوستة في طرابلس، مع قيادات في مجموعات الوفاق مسلحة، أوعزت لها بالتشجيع على الاندساس في الحراك الشعبي وتحوير مساره، وحرفه عن المطالب والشعارات التي رفعها المتظاهرون منذ الأحد الماضي، ضد الفساد، والاحتلال التركي، وجلب المرتزقة وسيطرة الميليشيات.