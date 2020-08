اعتقال أكثر من 125 شاب من مختلف قبائل سرت

أفاد شهود عيان، الأربعاء، باعتقال أكثر من 125 شاب من مختلف

قبائل سرت، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات داعمة للدكتور سيف الإسلام القذافي في العشرين من الشهر

الجاري .

وكان

حراك رشحناك من أجل ليبيا “اخترناك” المطالب بعقد الإنتخابات الرئاسية والداعم

للدكتور سيف الإسلام القذافي بالتعاون مع اتحاد القبائل الليبية، قد أعلن عن انطلاق

مسيرات التحشيد الشعبي في مختلف المدن الليبية، بهدف ايصال صوت الشارع الليبي المطالب

بعقد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وتأكيد الدعم للدكتور سيف الإسلام القذافي وتوجيه

خطاب لمحكمة الجنايات الدولية لرفع القيود المفروضة علي مرشحهم السياسي، مشيرا إلى

أن المسيرات ستنطلق بداية من العشرين من أغسطس بمناسبة اليوم الوطني لشباب الليبي وتتواصل

لمدة عشرة أيام علي التوالي في المدن والقرئ الليبية .

إلى ذلك، دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم،

حملات الاعتقالات التعسفية والعشوائية في مدن سرت واجدابيا وبنغازي من قبل الأجهزة

الأمنية، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

واعتبرت اللجنة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن هذه الاعتقالات بمثابة اعتداء على حرية

الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة الجهات المسؤولة

عن عمليات الاحتجاز و الاعتقال العشوائي بالكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا

.

كما طالبت الأجهزة الأمنية في شرق البلاد بالعمل على ضمان

حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لكافة الآراء والتوجهات السياسية.

