الجفرة .. ورشة عمل حول دليل تصنيف الجامعات الليبية

نظمت اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات الليبية ، ورشة عمل -عبر الانترنت- حول دليل تصنيف الجامعات الليبية لجامعة الجفرة ، وذلك ضمن استعداد الجامعة للتصنيف المحلي للجامعات الليبية في منتصف شهر ديسمبر المقبل ونهاية التقديم في الشهر الجاري حسب الإطار الزمني الذي منحته اللجنة الوطنية للتصنيف وفق العرض الذي قُدم منذ أسبوعين بالمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية وحضره رؤساء الجامعات وعدد من المهتمين والمختصين والأكاديميين-حسب ما ذكره مركز ضمان الجودة ليبيا-على صفحته الرسمية.

نفذ ورشة العمل الدكتور “عبدالسلام المتناني” و الدكتور “محمد ارحيم عمر” وشارك فيها أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات الليبية 2020م ووكيل الجامعة و رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة لاستيفاء متطلبات التصنيف.

و تخلل ورشة العمل تقديم عرض تناول شرح وتوضيح العناصر الأساسية بدليل التصنيف وألية التقييم والمستندات المطلوبة لذلك، وكذلك شرح لمعايير التصنيف الخمسة والمقاييس الخاصة بكل معيار.

وحضر من طرف جامعة الجفرة لورشة العمل وكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور سعيد الحنديري ومسجل عام الجامعة وعميد كلية تقنية المعلومات عميد كلية إدارة الأعمال وعميد كلية القانون ومدير مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة وعميد كلية الموارد الطبيعية ومديرة إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة، مفوضة لجنة التصنيف.

يشار إلى أن كليات الجامعة تتوزع على مدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وكانت هذه الكليات قبل عام 2011 م تتبع إلى جامعة سرت “التحدي سابقاً – لتستقل متحدة لاحقاً في جامعة واحدة.

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