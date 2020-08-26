“تحالف القوى الوطنية” : ندين العنف الذي مورس ضد المتظاهرين

أكد “تحالف القوى الوطنية” في بيان له -الثلاثاء- “أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي بكل حرية هو حق أصيل من الحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في ليبيا، ولا يجوز لأي طرف أن يقوّض هذا الحق أو أن يعتدي على من يمارسه”.

وشدد التحالف في بيانه على الدعم الكامل لحق المواطنين في المطالبة بحقوقهم، مطالباً “الوفاق” بالاستجابة لهذه المطالب وأن تشرع في تحويلها إلى “خطوات عملية يكون لها مردود ملموس على حياة المواطن الأساسية. “

كما طالب التحالف بضرورة المحافظة على سلمية الاحتجاجات من قبل المتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة، مديناً كل أساليب العنف التي مورست ضد المتظاهرين “الذين خرجوا في احتجاجات شعبية عفوية للمطالبة بحقوقهم الحياتية اليومية التي يعانون من فقدانها” معتبراً “حق حمايتهم مكفول من قبل كل الأجهزة الشرطية والأمنية التي كان عليها أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين وحقهم في التظاهر، إضافة إلى مسؤوليتها عن معرفة مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم في أقرب وقت.”

ودعى “التحالف” عبر بيانه كل الأطراف الليبية إلى “تحمل المسؤولية والعمل على إنجاز السلام عبر الجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى حل سلمي بإرادة حقيقية للتغيير ينهي هذه الأزمة”.

وخلص بيان”تحالف القوى الوطنية” إلى حث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تسريع وتيرة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية للخروج من هذا المختنق الذي تمر به البلاد تجنباً لموجة جديدة من العنف في ليبيا.

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