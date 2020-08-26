مصدر أوروبي: نأمل اقناع حلف ناتو التعاون معنا في تعزيز مهمة ايريني

عبر مصدر أوروبي مطلع عن أمله في اقناع حلف شمال الأطلسي (ناتو) التعاون مع الأوروبيين لدعم لمهمة ايريني في البحر الأبيض المتوسط والهادفة إلى مراقبة حسن تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن مشاركة الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ في اجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد يوم غد(الأربعاء) في برلين ستكون فرصة لبحث هذا الأمر.

ويريد الأوروبيون، وفق كلام المصدر، أن تتعاون مهمة (سي غارديان) التي أطلقها الحلف عام 2016 للأمن البحري في المتوسط، مع عملية ايريني، كما كان الحال مع مهمة صوفيا الأوروبية السابقة.

وأقر المصدر بأن تركيا هي من تقف عائقاً أمام هذا التعاون، مشيراً أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد سيحاولون مجدداً إقناع ناتو غداً بإقرار التعاون بين سي غارديان وايريني، خاصة في مجال تبادل المعلومات.

ولكن المصدر أكد أنه غير واثق من النجاح، و”مع ذلك علينا المحاولة والاستمرار في التأكيد بأن ايريني هي جزء من العمل الدولي لحل النزاع في ليبيا، ضمن أطار عملية برلين”، وفق كلامه.

إلى ذلك، لم يستبعد المصدر أن يستثمر وزيرا دفاع كل من اليونان وقبرص وجود ستولتنبرغ للحديث عن تصرفات تركيا المقلقة في شرق المتوسط، لانتمائهما للمنظمة الأطلسية، وذلك رغم عدم ادراج الموضوع على جدول الأعمال الرسمي.

هذا وسيناقش وزراء الدفاع مسائل تتعلق بمشاريع الدفاع المشترك، عمليات حفظ السلام التابعة للاتحاد في عدة مناطق من العالم، الوضع في مالي و التعاون مع حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة.

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