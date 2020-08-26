مسؤول أممي: عدد مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا يقدّر ببضع مئات

كشف مسؤول أممي أن عدد مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا، “يقدّر ببضع مئات،” مشيرًا إلى أن التنظيم “عزّز موقعه في الشرق الأوسط.”

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ عدد مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا يقدّر ببضع مئات، “إلا أنّ التنظيم لا يزال يحتفظ بالقدرة على تهديد المنطقة بأسرها.”

وفي غرب أفريقيا قدّر المسؤول الأممي أن عدد المقاتلين الموالين لتنظيم داعش بحوالي 3500 مقاتل، مشيراً إلى أنّ التنظيم يواصل في هذه المنطقة “بناء علاقات وطيدة مع جماعات إسلامية متطرفة محلية.”

ولفت فورونكوف إلى أن “أكثر من 10 آلاف مقاتل داعشي ما زالوا ينشطون تحت راية التنظيم متنقّلين بين العراق وسورية ضمن خلايا صغيرة.”

ونوه المسؤول الأممي إلى أن “خطر تنفيذ تنظيم داعش هجمات خارج مناطق النزاع تضاءل منذ مطلع العام،” مرجّحاً أن يكون سبب ذلك هو القيود المفروضة على التنقّلات في هذه الدول بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّه حذّر من أنّ “استراتيجية التنظيم الإرهابي لم تتغيّر على ما يبدو.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية