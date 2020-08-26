 “الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب “الوفاق” بإطلاق سراح المتظاهرين

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانا أدانت من خلاله استعمال العنف ضد المتظاهرين، وما وصفته بــ “الاعتقالات التعسفية” التي طالت عدد من النشطاء في طرابلس من قبل قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق الوطني ، لليوم الثالث على التوالي.

وطالبت اللجنة في بيانها، حكومة الوفاق الوطني بإطلاق سراحهم بشكل فوري، وحملتها مسؤولية سلامتهم، كما دعت لضرورة حماية المتظاهرين واحترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير.

وشهدت المظاهرات الاحتجاجية لليوم الثالث على التوالي استخداماً مفرطاً للقوة وحملة من الاعتقالات لمنظمي حراك 23 أغسطس والمشاركين فيه، رغم وعود “داخلية الوفاق” بحماية التظاهرات وتأمينها، وكان آخرها أمام منزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، فيما واصل المتظاهرون تأكيدهم على سلمية الاحتجاجات رافضين محاولات تسييسها ووصفهم بالمندسين كما جاء في كلمة للسراج وبيانات لبعض التشكيلات المسلحة بالعاصمة.

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