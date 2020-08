عقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مؤتمراً صحفياً مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، عقب لقائهما في أنقرة، لمناقشة الوضع شرق المتوسط.

وقال ماس في كلمته بالمؤتمر ، إن هناك نية للحوار لدى تركيا بشأن التوتر شرق المتوسط، واصفا الوضع شرق المتوسط بـ”الخطير للغاية”، مشيرا إلى أنه لا يخص الاتحاد الأوروبي فقط بل الناتو أيضا.

و أضاف ماس أن تصاعد التوتر شرق المتوسط ليس في صالح الاتحاد الأوروبي ولا اليونان ولا تركيا، مؤكدا أنه ينبغي حل التوتر شرق المتوسط بالدبلوماسية، ويتعين تهيئة الظروف السياسية لذلك داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه في حال إجراء تركيا واليونان مباحثات مباشرة وبناءة، فإنه يمكن التوصل إلى نتائج مرضية لكلا الطرفين، معربا عن استعداد ألمانيا لدعم عملية الحوار الملحة بين تركيا واليونان بكل ما في وسعها.

ولفت ماس إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم الأربعاء و غدا الخميس في برلين،وسيتناولون ملف شرق المتوسط.

The post ماس : الوضع شرق المتوسط خطير للغاية وينبغي حله بالدبلوماسية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24