روسيا: تركيا لم تؤكد استجواب المعتقلَين الروسيَّين في ليبيا

أعلنت الخارجية الروسية أنها لا تملك أي معلومات مؤكدة حول استجواب معتقلَين روسيين في ليبيا.

وقال رئيس القسم القنصلي بوزارة الخارجية الروسية، إيفان فالينكي، إن تركيا لم تمنحهم أي معلومات مؤكدة حول استجواب معتقلَيْن روسيَّين في ليبيا مضيفا خلال تصريح صحفي “بخصوص استجواب مكسيم شوغالي وسامر سويفان في تركيا، فنحن نشك في مصداقية هذه المعلومات، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات خلال الاتصالات مع الشركاء الأتراك”.

وفي سياق متصل أضاف القائم بالأعمال الروسي في ليبيا، جمشيد بولتاييف، إن “الجانب الليبي لم يؤكد بعد، المعلومات المتعلقة بإطلاق سراح المواطنَين الروسيين، كما لم تؤكد وزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات”، فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، إلى أنها تلقت تأكيدات مكتوبة من حكومة الوفاق، بأن إطلاق سراح المواطنَين الروسيين سيتم في المستقبل القريب.

يشار إلى أن كلا من مكسيم شوغالي وسامر سويفان يقبعان في السجون الليبية التابعة لحكومة الوفاق منذ مايو من العام الماضي.

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