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الجزائر: أمن الليبيين من أمن الجزائر وندعم كل الحلول السلمية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر أن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية و تخلصها من الإرهاب سيعطي دفعا للاتحاد المغاربي الذي يعد من بين أهداف الجزائر الجديدة حسب قوله.

و في حوار لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أكد بلحيمر أن القضية الليبية قضية “تخص الليبيين وحدهم”، و أن “أمن الليبيين من أمن الجزائر، وكل المساعي التي تجمع الليبيين إلى طاولة واحدة وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية، الجزائر تباركها و تدعمها”.

وكانت مصادر دبلوماسية، قد كشفت عن أن الجزائر باشرت اتصالات دبلوماسية بالتنسيق مع دول الجوار وبرعاية الأمم المتحدة، للدعوة إلى حوار شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء في ليبيا من خلال الانخراط في مسار الحل السياسي، بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا كما جددت الجزائر، تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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