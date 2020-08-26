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المشري والسفير الإيطالي يبحثان تطوّرات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين رفقة نائبه الثاني صفوان المسوري ومقرّر مجلسه سعيد كله بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

جانب من اجتماع المشري مع السفير الإيطالي

 

اللقاء ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد والتداعيات التي خلّفها ما وصفه المشري بـ”عدوان حفتر” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) والآثار المترتبة على ذلك.
كما تناول الاجتماع بين المشري الموالي لتركيا وقطر والسفير الإيطالي المبادرات والسياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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