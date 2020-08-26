بشير السويحلي: مظاهرات طرابلس لا تحمل مطالب واضحة وأمرها مشكوك فيه

انتقد بشير السويحلي، نجل رئيس المجلس الاستشاري الأسبق «عبدالرحمن السويحلي»، مظاهرات طرابلس، زاعما عدم وجود مطالب واضحة لها باستثناء أزمة الكهرباء.

وقال السويحلي الصغير، في تدوينتين عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ليش الحراك ما عنداش مطالب واضحة محددة تتعلق بتحسين الظروف المعيشية أو غيرها باستثناء موضوع الكهرباء”.

وأضاف “يعني مثلا. لو قالوا نطالب بإلغاء قرار الحكومة خصم 20٪ من مرتبات العاملين في بعض القطاعات تبدأ مقبولة ومن حقكم، أو نطالب بتوفير الدولة فرص عمل والقضاء على البطالة، أو نبو سكن مثلا، والدولة لازم توفرلنا وحدات سكنية وتدير صندوق لدعم الزواج

وتابع نجل رئيس المجلس الاستشاري الأسبق “لكن إنك انت تطلع من أول يوم وتطالب بإسقاط النظام، وبعدين تمشي تنقز في جنان بيت رئيس الحكومة، هكي أصبح الأمر مشكوكا فيه”.