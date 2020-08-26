مصدر: استهداف معسكر في طرابلس بقذيفة هاون يتواجد فيه مرتزقة سوريين

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن حسابات إلكترونية من سوريا أكدت تعرض عناصر مليشيا (فرقة الحمزة) الموالية لتركيا والمتمركزه في معسكر “كلية ضباط الشرطة ” في طرابلس لاستهداف بقذيفة “هاون” مجهولة المصدر.

وأضاف المصدر أن سقوط القذيفة تسبب بحالة من الإرباك والخوف في صفوف عناصر المرتزقة عقب الاستهداف، لافتا إلى أن سقوط القذيفة لم يتسبب بحدوث أي نوع من الأضرار.

ويتمركز المرتزقة السوريين الذين شاركوا قوات الوفاق في الحرب ضد القوات المسلحة في عدد من المعسكرات في العاصمة طرابلس ويتلقون التدريبات العسكرية، حيث أكد ضابط من مصراتة في وقت سابق أن صيحات المرتزقة السوريين أثناء التدريبات العسكرية تسمع كل صباح في طرابلس.

ويقول العقيد في سلاح مدفعية مصراتة المدعو فرج اخليل :”يوميا ومع كل صباح باكر في طرابلس تسمع تدريبات وصيحات القمامة البشرية التي جاء بها الأتراك بكلية الشرطة ومعسكر اليرموك”.

ويضيف اخليل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”لآن جارى تحميل معسكر البحرية في تاجوراء، والسؤال هل أصبحت ليبيا مقرًا ومكبًا للنفايات البشرية حسب الاتفاق”.

وواصل العقيد في تساؤله :”لماذا لم يتم تدريب كوادر الجيش الليبي وفي هذه المعسكرات المذكورة، وما الغاية والاستفادة من تدريب هذه الخردة البشرية والحرب متوقفة منذ أشهر ولا وجود لهم في الجبهة وغير مرغوب فيهم”.

وختم اخليل منشوره قائلا :”الموضوع خطير ونتائجه ليست الآن وخاصة أنا أخاطب المليشيات في طرابلس”.

وتشهد العاصمة طرابلس وضعًا محتقنًا من استمرار تردي الوضع المعيشي وانعدام الخدمات من انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والوقود ما دفع أهالي العاصمة للخروج في مظاهرات تطالب بإسقاط ومحاسبة حكومة الوفاق وتندد بتلقي المرتزقة السوريين للأموال بالعملة الصعبة “الدولار” في الوقت الذي عجزوا فيه عن تلقي مرتباتهم من المصارف.

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