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جماعة الإخوان: المطالبة بسحب القوّات التركية من ليبيا مجرد هراء

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين عماد الدين المنتصر إنّ الدور الأوروبي بدأ يتمدّد من جديد بطلب ودعم من فائز السراج نفسه الذي يحاول أن يحجّم الدور التركي.

المنتصر علّق في تصريح لموقع “عربي21” القطري على تقارير إعلامية تحدّثت عن “شروط مسربة” تفيد بأنّ قوّات حفتر سلمت الولايات المتحدة وأوروبا بعض الشروط للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، وقال: “رغم عدم الثقة في مصدر هذه التقارير إلا أنها لو صحّت فهي شروط غير منطقية وغير متناسقة مع ما يحدث على الأرض”.

وإختتم القيادي الإخواني الموالي لتركيا قائلاً :”حفتر قد يعرقل التنفيذ، ولكنّ المطالبة بسحب القوّات التركية من ليبيا مجرد هراء”، وذلك على حد تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياسيد عماد الدين …ولي نعمتك وسيدك /القردوغان مجرد كلب صيد ..عندما يقول له سيده ترامب أخرج سيخرج وهو صامت لانه يعرف حجمه و وظيفته …القردوغان هذا الذي تكطبل له انت وجماعتك من الخوان المفلسين عميل لامريكا واسرائيل و راعي للدواعش والارهاب ومحامي للعاهرات والحشاشين والخمارين والشواذ الجنسيين وعدو للمسلمين والعرب…ياسيد عماد بالله عليك وانت مقيم في اسطنبول بلد العاهرات والفاسدين إذهب للمطار وانظر كم رحلة يوميا تأتي من تل ابيب وكم رحلة من الخطوط التركية تذهب اليها ….كل هذا يمثل دعم اقتصادي لاسرائيل وحتي يرضي سيده ترامب عليه ويخليه مقمعز علي كرسي الرئاسة غصبا علي الاتراك المساكين…ولانكم من الخونة المفلسين فأنتم لا دين ولا عهد ولا وطنية و لاشرف لكم مثلكم مثل القردوغان..

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