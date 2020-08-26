جماعة الإخوان: المطالبة بسحب القوّات التركية من ليبيا مجرد هراء

ليبيا – قال القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين عماد الدين المنتصر إنّ الدور الأوروبي بدأ يتمدّد من جديد بطلب ودعم من فائز السراج نفسه الذي يحاول أن يحجّم الدور التركي.

المنتصر علّق في تصريح لموقع “عربي21” القطري على تقارير إعلامية تحدّثت عن “شروط مسربة” تفيد بأنّ قوّات حفتر سلمت الولايات المتحدة وأوروبا بعض الشروط للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، وقال: “رغم عدم الثقة في مصدر هذه التقارير إلا أنها لو صحّت فهي شروط غير منطقية وغير متناسقة مع ما يحدث على الأرض”.

وإختتم القيادي الإخواني الموالي لتركيا قائلاً :”حفتر قد يعرقل التنفيذ، ولكنّ المطالبة بسحب القوّات التركية من ليبيا مجرد هراء”، وذلك على حد تعبيره.

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