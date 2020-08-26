وزير الاتصال الجزائري: أمن ليبيا يهمنا والمغرب بلد شقيق

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، بأن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من الإرهاب سيعطيان دفعا للاتحاد المغاربي الذي يعد من بين أهداف الجزائر الجديدة.

وفي حوار له مع وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أوضح بلحيمر أن “عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب سيعطيان دفعا مشروعا للاتحاد المغاربي، الذي هو من بين الأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة” مضيفا أن ” القضية الليبية تخص الليبيين وحدهم وأمن ليبيا من أمن الجزائر، وكل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية، الجزائر تباركها وتدعمها”.

وحول موقف الجزائر من “مبادرة الملك محمد السادس بشأن تصفية الخلافات” بين البلدين و ”إمكانية تقارب حقيقي” ثنائي، رد الوزير بأن الجزائر “ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل”، وباعتماد “أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد”.

وحرص بلحيمر على التذكير بأن “المغرب بلد جار وشقيق”، تربطه مع الجزائر “علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري”، وبأن البلدين يملكان “هدفا مشتركا” من خلال “الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة، خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية”.

وتابع بأن الجزائر “لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين” باعتبار أن الغاية الأسمى هي “حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي نحمي فيه مصالحنا، وندافع عن وحدتنا”.

وأضاف بأن هذا المسعى يتم في “ظل الاحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي، لحماية الشعوب وإعطائها حقها في تقرير مصيرها” مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية.

وبخصوص التنسيق الجزائري التونسي بشأن ليبيا، ذكر الناطق باسم الحكومة برفض الجزائر لأي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين، موضحا أن التنسيق الذي يجري مع تونس هدفه سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة.