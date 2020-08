أخبار ليبيا24 نعت وزارة الدفاع التركية أحد جنودها يدعى بلال يالمز بعد وفاته في أحد مستشفيات العاصمة الليبية طرابلس نتيجة تعرضه لوعكة صحية لم يتم تحديدها. وذكرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر أمس الثلاثاء، “تعرض رفيقنا في سلاح الدفاع الجوي البطل بلال يلماز، لوعكة صحية خلال مهام عمله في مدينة طرابلس الليبية على […]

