طرابلس الأعلى في الإصابات الجديدة بـ«كورونا» ثم زليتن ومصراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، جاءت أكثر من نصفها في طرابلس بواقع 301 حالة.

ثم جاءت زليتن بـ 41 حالة، وبعدها مصراتة بـ 36 حالة، و29 حالة في النواحي الأربع، و25 حالة في الخمس، و20 حالة في جنزور، و15 حالة في الرجبان، و11 حالة في سبها، وتسع حالات في الشاطئ، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

واكتشفت ثمان حالات في الجفارة، وسبع حالات في الزاوية المركز، وخمس حالات في كل من ظاهر الجبل ويفرن وأوباري، وأربع حالات في كل من رقدالين والزنتان، وثلاث حالات في كل من صرمان وغريان وبنت بية وغات، وحالتان في كل من صبراتة والرياينة والزاوية الغرب وتراغن وطبرق، وحالة في كل من بني وليد وترهونة والرحيبات وقصر الأخيار وجادو وزوارة، ووادي عتبة وأم الأرانب.

وتماثل للشفاء 40 مصابا موزعين بواقع 20 حالة في سبها، و سبع حالات في الزاوية المركز، وست حالات في الخمس، وخمس حالات في قصر الأخيار، وحالة في كل من طبرق وزليتن، إضافة إلى سبع حالات وفاة بواقع حالتين في ظاهر الجبل، وحالة في كل من باطن الجبل والزاوية المركز ومصراتة ويفرن والشاطئ.

35 – مصراتة

عدد 34 مخالطة

عدد 2 جديدة

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