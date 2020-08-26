المشير حفتر يدعو الحكومة الليبية إلى إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية خلال عشرة أيام

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الثلاثاء رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني وعدد من الوزراء والمسؤولين.

الاجتماع الموسّع عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة للنظر في الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن، وحلحلة الاختناقات اليومية التي تواجهه.

وضمّ الاجتماع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلّف بتسيير الوزارة السيد أمراجع غيث.

كما ضمّ الاجتماع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس صندوق موازنة الأسعار محمد البوعيشي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان.

وخلُص الاجتماع إلى التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيّار الكهربائي في أقلَّ من عشرة أيام والعمل على تفعيل منظومة الفيزا كارت للقضاء على أزمة السيولة النقدية، وضرورة النظر بشكل عاجل للبنية التحتية للمناطق، والإسراع في معالجة مشاكلها مع العمل على توفير الوقود للمناطق الجنوبية.

وأكّد صندوق موازنة الأسعار على أنّ المخزون الاستراتيجي للسلع متوفّر لمدّة لا تقلّ عن ستة أشهر.