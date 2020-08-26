المشير حفتر يدعو الحكومة الليبية إلى إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية خلال عشرة أيام

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الثلاثاء رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني وعدد من الوزراء والمسؤولين.
الاجتماع الموسّع عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة للنظر في الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن، وحلحلة الاختناقات اليومية التي تواجهه.
وضمّ الاجتماع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلّف بتسيير الوزارة السيد أمراجع غيث.
كما ضمّ الاجتماع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس صندوق موازنة الأسعار محمد البوعيشي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان.
وخلُص الاجتماع إلى التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيّار الكهربائي في أقلَّ من عشرة أيام والعمل على تفعيل منظومة الفيزا كارت للقضاء على أزمة السيولة النقدية، وضرورة النظر بشكل عاجل للبنية التحتية للمناطق، والإسراع في معالجة مشاكلها مع العمل على توفير الوقود للمناطق الجنوبية.
وأكّد صندوق موازنة الأسعار على أنّ المخزون الاستراتيجي للسلع متوفّر لمدّة لا تقلّ عن ستة أشهر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية
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