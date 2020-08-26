الوطني لمكافحة الأمراض: 7 وفيات و553 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 40 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 7

وفيات و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم الثلاثاء، 2647 عينة من عدة مختبرات،

مبينا أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1225 عينة، ومن مختبر المركز

المرجعي زليتن 153 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 12 عينة، ومن

مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية 311 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 136 عينة،

ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 254 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية

400 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 80 عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية

فرع الزنتان 23 عينة، ومن مختبر المعهد القومي

لعلاج الأورام صبراتة 53 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2094 عينة سالبة،

و553 عينة موجبة بينها 367 حالة جديدة، و186 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 40 حالة

للشفاء.

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